◆ウィンターカップ▽女子１回戦福井工大福井１１１―７４北星学園女（２３日・京王アリーナＴＯＫＹＯ）全国高校バスケットボール選手権（ウィンターカップ）が開幕し、道予選３位の北星学園女子は、創部２年目でインターハイ１６強の福井工大福井に圧倒され、初戦で敗退した。第１クオーター（Ｑ）に１２―３５と大きくリードを許したが、第２Ｑは２９―１７と反撃。しかし、第３Ｑに再び８―２９と突き放され、大きく