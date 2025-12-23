スバル アセント オニキスエディションと、オーナーのYASUさん CAR #33｜Subaru Ascent ■愛車：スバル アセント オニキスエディション（2022年）■オーナー：YASUさん（38歳）■このクルマはいつ購入しましたか？2022年3月頃に購入■このクルマを選んだ理由は何ですか？アセントが2018年に米国で発売されてからずっと欲しくて、2022年に各部がブラックアウトされたモデル（オニキスエディション）が出