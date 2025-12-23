２３日、黒竜江豊源鉱業の大通溝炭鉱で行われた最後の遺体搬出。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン12月23日】中国黒竜江省鶏西市にある石炭採掘・販売企業、黒竜江豊源鉱業の大通溝炭鉱で21日に起きた浸水事故で、閉じ込められていた5人がいずれも死亡していたことが23日、分かった。現在、善後措置が進められており、事故原因については調査が続いている。２３日、黒竜江豊源鉱業の大通溝炭鉱で行われた最後の遺