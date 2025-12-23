男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル大森元貴（29）が23日、自身のインスタグラムを更新。レアな姿が反響を呼んでいる。大森はネクタイの絵文字のみでコメント。「大森元貴」と書かれたIDカードを首から下げ、スーツ姿でドリンクを手にした様子をアップした。この投稿にファンは大興奮。「こんな上司いたら最高ですね」「まじで存在して欲しいこんなイケメン上司」「これはご褒美すぎる！」「この会社で働きたい