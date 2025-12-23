２０２３年産のコメの生産を巡り、秋田県の佐竹敬久前知事が農林水産省から増産しないよう圧力を受けたと主張していることに対し、鈴木農相は２３日の閣議後の記者会見で、「圧力をかけたという認識はない」と述べた。鈴木氏は「圧力と受け止められるようなやり取りがあったとすれば、非常に不本意で、あってはならないことだ」と説明した。鈴木氏によると、当時は新型コロナウイルスの感染拡大による経済の停滞でコメの需要量