「赤ちゃんのASMR」と題した動画がTikTokで108万回再生され、話題になりました。動画に出てくる赤ちゃんは生後3カ月。赤ちゃんならではの、なんとも言えない声や息づかいに、「幸せすぎる…」「癒されます」と反響が寄せられています。【動画】赤ちゃんのASMR…朝の寝起きの声♡ASMRとは、「Autonomous Sensory Meridian Response（自律感覚絶頂反応）」の略で、音や映像などの刺激で得られる心地よい感覚を指します。自然