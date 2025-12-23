千葉県鎌ケ谷市にあるファイターズ２軍本拠地の北海道内移転について、これまで６つの自治体が候補にあげられていましたが、そのうち北広島市が誘致を見送ると発表しました。（北広島市上野正三市長）「Ｆビレッジの開発を行ってきた。そちらに力を入れていくべきだと考えているので、今後の検討は見送ることにさせていただきました」北広島市は１２月２３日の会見で、ファイターズ２軍誘致を見送ると明らかにしまし