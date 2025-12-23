静岡県の鈴木康友知事は12月23日、2025年を表す漢字を発表し、本格的な県政運営が始動したとして「始（し）」を選びました。 ＜静岡県 鈴木康友知事＞ 「漢字はですね…今年からいよいよ県政が本格的に始動したということで、始動の始、始まりです」 鈴木知事は23日、2025年最後の記者会見に臨み、2025年を表す漢字を発表しました。 「始」を選んだ理由として、県政運営の始動や、肝いり事業であるスタートアップ施策