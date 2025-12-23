残り160〜170ヤードはグリーンに乗せたいけれど、ミスも出やすい難しい距離。使うクラブはアイアン、UT、FWと選択肢も多岐にわたるが、女子プロたちはどの番手を選び、どのように打っているのか？今回は三ヶ島かなのUTスイングをプロコーチの奥嶋誠昭が解説する。【連続写真】右肩を下げてアッパー軌道でインパクトするから高い球で止められる！三ヶ島かなのUTスイング◇三ヶ島選手はレイドオフのトップを作り、切り返しのとき