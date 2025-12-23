ドラコンプロの鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。「早めの冬休み」として超豪華クルーズ船で船旅を楽しんだ事を投稿した。旅行中に撮影した「写真がありすぎて載せきれないから」とのことで、今回はその第1弾とのことだ。身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒のぶっ飛びスイング投稿ではたくさんの写真や動画を公開。鈴木は白のノースリーブワンピースや、鮮やかなオレンジ色のワンピースでお洒落を楽しみながら、時に