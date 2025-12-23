日本新聞協会は23日、政府が来年策定する「知的財産推進計画2026」に対する意見を公表した。生成人工知能（AI）による記事などの無許諾利用が深刻化しており、権利が尊重されるための法整備を訴えた。協会によると、報道コンテンツを無許諾で利用する生成AIサービスは後を絶たず、このままでは報道機関の機能が低下し国民の知る権利を阻害する恐れがあると指摘。「知的財産権の適切な保護は十分とは言えない」として「生成AI時