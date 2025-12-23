【ブリュッセル共同】欧州自動車工業会が23日発表した11月の欧州連合（EU）各国の乗用車新車登録台数は、前年同月比2.1％増の88万7491台だった。電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHV）の販売が大きく伸びた。日本勢は前年割れが目立った一方、中国EV大手の比亜迪（BYD）は約3.4倍の1万6158台と好調を維持した。トヨタ自動車は高級車ブランド「レクサス」を含めて9.2％減の6万4788台。日産自動車は8.8％減の1万300