金がまた最高値を更新です。国内価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は午前9時半時点で、1グラムあたり2万4861円となりました。22日に初めて2万4000円を突破してから、さらに最高値を更新しました。外国為替市場で円安が進んでいた流れを受けて、円建ての金価格が上昇しています。アメリカで利下げが続くとの観測から、金利がつかない金の価値が相対的に高まる中、アメリカとベネズエラの緊張の高まりを受け、安全資産と