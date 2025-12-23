ソニーネットワークコミュニケーションズは12月23日、2026年4月3日〜5日に横浜・みなとみらい地区で開かれる都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（以下、CENTRAL）に協賛すると発表した。会場やオンライン配信においてNUROのネットワーク回線を提供し、会場の熱狂と感動体験を通信の面から支える。CENTRALは「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、多彩なエンタテインメントが集結する都市型エン