12月23日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「過去最大となる来年度予算案」について意見を交わした。 経済は拡大しているし、様々な経費が上がっていますから 政府が12月26日にも閣議決定する2026年度当初予算案で、一般会計総額を122兆円程度とする方向で最終調整していることが関係者