将棋の福間香奈女流六冠が、妊娠・出産を理由に事実上不戦敗となるタイトル戦の規定の見直しを求め、日本将棋連盟は規定を一部見直した。12月23日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京都立大学大学院教授で憲法学者の木村草太が性と生殖に関する権利について語った。 木村「リプロダクティブ・ヘルス/ライツという言葉がありまして、これは性と生殖に関する権利で1994年にエジプト・カイロで開催された国際人口開