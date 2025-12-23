お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（４７）が２３日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。「Ｍ―１グランプリ２０２５」の採点に関する世間の声に反論した。２１日に行われたＭ―１で、今年も審査員を務めた塙。オープニングトークで「Ｍ―１終わって、ずっとまだネットニュースとか多いじゃん、Ｍ―１関連の。で、なんか点数とかをさ、分析するやつもいっぱいいるんだけどさ。『点差がもうちょっと開くようになんで審