フィギュアスケートのアイスダンスで西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを組む紀平梨花（トヨタ自動車）が大舞台への思いを明かした。９月末に西山とカップルを結成し、１９〜２１日の全日本選手権は４位。１１月のデビュー戦を上回る合計１４４・４１点をマークしたが、フリーダンスで「普段しないようなミス」と、リフト前の踏み切り動作で引っかかってしまった。「やっぱり１人じゃないからこそ、一緒に頑張ってきた