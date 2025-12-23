人気女性アイドルグループ・ME:Iのメンバーが4人、同時脱退することが2025年12月22日に発表された。ファンの間で、グループ誕生のきっかけとなったオーディションでボーカルトレーナーを務めた歌手の青山テルマさんが過去にインスタグラムに投稿していたある言葉が話題になっている。COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAの4人が脱退ME:Iの公式サイトでは、12月31日をもって、COCOROさん、RANさん、SHIZUKUさん、KOKONAさんが所属事務所・