ドル円１５６．１０近辺、ユーロドル１．１７７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は156.10近辺、ユーロドルは1.1770近辺で推移している。いずれも東京市場ではドル安の流れを形成した。ドル円は157.08付近から155.91付近まで下落。ユーロドルは1.1755付近から1.1781付近まで上昇した。しかし、足元ではいずれの動きも一服し、ロンドン勢の参加待ちとなっている。 USD/JPY156.07EUR/USD1.