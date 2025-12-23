来週15日から受付が始まる2026年の年賀状。SNSの普及などによって、これまで続けてきた年賀状のやりとりを終える「年賀状じまい」が広がっています。その一方で手書きの年賀状に思いを込める人たちも。出す・50代女性「年に1度はご挨拶って感じで一言添えてお出しするようにはしています」出す・80代男性「なんていうことはない 。1年間お客さんにありがとうございました。ということで出しますけどね」出さない・20代男性「出さな