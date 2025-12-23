俳優の吉沢亮が２１日に放送されたＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演し、ＭＣを務める林修氏（６０）と対談した。人気コーナー「時代のカリスマ×インタビュアー林修」のゲストとして吉沢が出演。この日は「未公開トーク」も放送され、大ヒット映画「国宝」（李相日監督）の撮影秘話を語った。主人公・立花喜久雄を演じた吉沢は「（歌舞伎の）踊りが大変だったのでは」という質問に「本当に大変でした、