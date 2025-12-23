きょう昼前、名古屋大学構内の薬品庫で「薬品が爆発した」と通報があり、男性3人がけがをしました。 【写真を見る】名古屋大学で薬品瓶が“破裂” 21歳 24歳 34歳の男性3人けが ｢テトラクロロシラン｣入った瓶が破裂しガラスの破片が顔に…千種区 （下和田歩記者）「名古屋大学内になる建物の中で爆発があったということで、消防が対応にあたっています」 警察と消防によりますと、きょう午前11時45分ごろ、名古屋大学の関係者か