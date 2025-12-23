£±£²·î£±£´Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿·³«¹¬°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡Ë¤¬¡¢£²£·Æü¤ÎÃæ»³£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í­ÇÏµ­Ç°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÎÇÏ¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°Á°Æü¤Ë½é¿Ø¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤â¿è¤Ê·×¤é¤¤¤À¤¬¡¢¿·³«Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°¤­¤¬