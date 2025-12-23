沖縄県宮古島市の宮古空港＝2022年3月沖縄県は23日、宮古空港（同県宮古島市）の滑走路周辺の立ち入り制限区域で、米国製の不発弾が見つかったと発表した。宮古空港では今月、不発弾が相次いで発見されており、今回で計5発目。すぐに爆発する恐れはなく、陸上自衛隊が土のうで現場保存した。今後、陸自の不発弾処理隊が撤去する。航空機の運航に影響はない。県によると、不発弾は50キロ爆弾で地中から見つかった。太平洋戦争中