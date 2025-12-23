政府はリチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーやスマートフォン、加熱式たばこについて、来年4月からメーカーなどに回収やリサイクルが義務化されることなどを盛り込んだ総合対策パッケージをとりまとめました。政府は来年4月から、リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーやスマートフォン、加熱式たばこの3品目を指定再資源化製品に追加し、メーカーなどによる回収やリサイクルを義務化します。また、今月19日から