２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が２３日までにＸに、「オフレコ」について投稿した。ひろゆき氏は「メディアに『オフレコだから』と言って話す人は、どういう動機なの？オフレコなら話す必要無いじゃん。バラされたら怒るなら、最初から話さなければ良いわけで、、、、記者は友達ではなく、情報を記事にする為に来てるわけだよね、、、」と指摘した。高市政権で安全保障政策を担当する官邸筋は１８日、