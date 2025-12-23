群馬県の妙義山で発生した山火事は、きょう（23日）の正午前、鎮火されたと富岡市が発表しました。出火からおよそ15日ぶりです。今月8日、群馬県妙義山で発生した山火事は、発生から2日後の今月10日にほぼ消し止められていましたが、その後も熱源が残っていて、鎮火に向けた消火活動が続けられていました。火災のあった地域を管轄する富岡市はきょう（23日）、山火事は午前11時53分に鎮火したと発表しました。富岡市の危機管理担当