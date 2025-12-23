タイ国籍の当時12歳の少女が東京のマッサージ店で違法に働かされていた事件をめぐり、少女の母親がさきほど、収容先の台湾からタイに向けて出発しました。タイ警察が人身取引の容疑などで逮捕状を取っていて、身柄を拘束する方針です。今年6月に来日したタイ国籍の当時12歳の少女は、母親に紹介された東京・文京区のマッサージ店で性的なサービスを強いられたとみられていて、母親は少女を店に置き去りにした後、渡航先の台湾で拘