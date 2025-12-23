２３日の債券市場で、先物中心限月３月限は３営業日ぶりに反発。流動性供給入札を無難に通過したほか、高市早苗首相の発言を手掛かりに午後に入って上げ幅を広げた。 前週末の日銀金融政策決定会合後に国内金利の上昇圧力が高まったことで、この日は持ち高調整とみられる買いが先行。また、片山財務相が２２日の米ブルームバーグ通信とのインタビューで「過度な為替変動には断固たる措置をとる」などと述