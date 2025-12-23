○経済統計・イベントなど ００：００米・リッチモンド連銀製造業指数 ００：００米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 ０８：５０日・日銀金融政策決定会合議事要旨 １４：００日・景気動向指数（改定値） ２１：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：３０米・新規失業保険申請件数 ２２：３０米・失業保険継続