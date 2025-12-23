吉田 優利は11/27～11/30のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップに出場。Total289、17位という成績で大会を終えた。 直近3試合の大会戦績は以下の通り 開催日：11/27～11/30トーナメント名/開催地：JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 国内女子スコア：1オーバーTotal：289順位：17位獲得賞金：\756,000 開催日：11/13～11/16トーナメント名/