河本 結は11/27～11/30のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップに出場。Total295、28位という成績で大会を終えた。 直近3試合の大会戦績は以下の通り 開催日：11/27～11/30トーナメント名/開催地：JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 国内女子スコア：7オーバーTotal：295順位：28位獲得賞金：\618,000 開催日：11/20～11/23トーナメント名/開