桑木 志帆は11/27～11/30のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップに出場。Total294、25位という成績で大会を終えた。 直近3試合の大会戦績は以下の通り 開催日：11/27～11/30トーナメント名/開催地：JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 国内女子スコア：6オーバーTotal：294順位：25位獲得賞金：\648,000 開催日：11/20～11/23トーナメント名/