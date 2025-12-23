日本オラクル [東証Ｓ] が12月23日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比1.9％増の431億円だった。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の経常利益は前年同期比8.2％増の218億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の32.1％→31.5％に低下した。 株探ニュース