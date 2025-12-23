23日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比70円高の5万490円で取引を終えた。出来高は1万9801枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万412.87円に対しては77.13円高。 株探ニュース