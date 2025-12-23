23日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比22.5ポイント高の3431.5ポイントで取引を終えた。出来高は3万5838枚だった。この日のTOPIXの現物終値3423.25ポイントに対しては8.25ポイント高。 株探ニュース