23日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比175ポイント高の3万915ポイントで取引を終えた。出来高は1799枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万851.51ポイントに対しては63.49ポイント高。 株探ニュース