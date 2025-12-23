23日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比8ポイント高の652ポイントで取引を終えた。出来高は3258枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値663.39ポイントに対しては11.39ポイント安。 株探ニュース