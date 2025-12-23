23日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比10.5ポイント高の1983ポイントで取引を終えた。出来高は334枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2013.78ポイントに対しては30.78ポイント安。 株探ニュース