23日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝156円12銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円37銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円73銭前後と99銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース