北海道・函館中央警察署は2025年12月23日、暴行の疑いで函館市に住む保育士の女（40）を逮捕しました。女は11月27日正午ごろ、函館市内の認定こども園で、この園に通う女の子（4）に対して、体を押すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。12月3日、函館市から「保育士による子どもへの暴力行為を認知している」と警察に通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、女は女の子の腹部や肩を押したほか、椅子を引いて転倒