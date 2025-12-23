中国メディアの観察者網は22日、「日本の観光業に津波が来た」と題し、中国人観光客が減少した日本に影響が広がっていることをことさら強調して報じた。記事は、「中国人観光客の数が『崖から落ちるように』急激に縮小する中で、日本の観光業はかつてない圧力に直面している」と指摘。日本の報道として「日本の観光関連企業のうち、42．8％が中国人観光客の急減が影響していると回答した」と伝えたが、影響はないとの回答も40．8％