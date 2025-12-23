海南自由貿易港では12月18日、「封関運営」が正式に始まりました。「封関」とは、特定地域を税関連で特別扱いにすることです。現地で21日に取材したところ、中国国産スマートフォンやカメラなどの人気デジタル製品、茶葉や小型家電などの日常用品の販売が好調で、販売員は「お客様の数は封関前の数倍です」と説明しました。 海南を訪れる多くの人々にとってはここ数年、免税店は「必ず訪れたい」スポットです。海南島内では封関政