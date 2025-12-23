達人の遠藤秀さんが12月18日にボックス的中。達人は3月にストレート的中（当せん金は81万円超！）など、2025年は大活躍だった。今回は？「12月に入ってからのゾロ目攻勢から一転、バラナンバーの流れとなっています。これはまだ続くと読んで、バラナンバー勝負です」続いて、出萌名人。「注目数字は『7』と『9』。千の位に固定し、ゾロ目も入れています。師匠に負けていられません！」【12月23日〜1月6日】遠藤さんの達人予想1