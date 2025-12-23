新潟県の花角知事が赤沢経済産業相と面会し、東京電力の柏崎刈羽原発6号機の再稼働に同意すると伝えました。新潟県・花角知事「昨年3月に頂いた（再稼働への）理解要請に対しては了承致したい」花角知事は赤沢経産相と面会し、東京電力の柏崎刈羽原発6号機の再稼働に同意することを正式に伝えました。花角知事が求めていた、避難道路の整備や、原発の立地地域への交付金、いわゆる「電源三法交付金」の見直しなど7つの項目について