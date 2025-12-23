全日空でボーイング777型機が就航して30年となり、記念のイベントが開かれました。ボーイング777型機は全日空では1995年12月23日、羽田と伊丹を結ぶ便で初就航し、現在も国内線やアメリカ・ヨーロッパなど長距離の国際線の運航を支えています。23日、羽田空港では現役パイロットや整備士、客室乗務員のトークイベントや記念撮影などが行われました。そして、正午に伊丹に向かうボーイング777型機のそばには、大勢のスタッフの手で3