【北京＝照沼亮介】中国商務省は２２日、オランダに本社を置く中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」が、親会社の中国電子機器大手の聞泰科技（ウィングテック）と第１回目の協議を実施したと公表した。協議は先週行われ、両社は互いの懸案について説明し、対話を継続することで合意したとしている。中国政府は１０月、オランダ政府がネクスペリアを政府管理下に置いたことに反発し、中国の工場で生産されたネクスペリア製