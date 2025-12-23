雪上で練習する小須田潤太（左）と小栗大地＝静岡県裾野市ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのスノーボード日本代表に内定している7選手が23日、静岡県裾野市で雪上練習を公開し、3月の世界選手権で男子バンクドスラローム（大腿障害）を制した小須田潤太（オープンハウス）は「（スノーボードクロスを含めた）2冠を目標としている。目の前のことに全力で取り組み、最後まで積み上げていきたい」と意気込んだ。スキー場内