µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025·è¾¡¡×¤Ë¤Æ¡¢Æ±³Ø¤¬¡È¥Í¥¿¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦ÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¡ÊËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¡Ë¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025Í¥¾¡¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ØKSD¡Ù¤ÎÌ¾¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢³ØÀ¸¡¢OB¡¢¶µ¿¦°÷°ìÆ±¡¢°ì½Ö¤À¤±¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤­¤Ê¾Ð¤¤¤È´¶